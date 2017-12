« On est éliminé d’un match qu’on a gagné » affirmait Rudi Garcia au soir de l’élimination de l’OM en Coupe de la Ligue à Rennes. L’entraineur olympien faisait référence à un but injustement refusé à Mitroglou en fin de rencontre par l’arbitre. Visiblement, Lamouchi n’a pas vraiment apprécié ces propos car il lui a répondu indirectement après la défaite des Bretons face au PSG ce samedi.

Les Rennais se sont inclinés 4-1 face au leader de la Ligue 1 et Benjamin André a vu rouge. Seulement, le second avertissement est sévère car il a à peine touché Kimpembe. Sur Canal Plus, Lamouchi n’a pas trop voulu en faire sur l’arbitrage. « Vous tombez sur un mauvais client. Je vais tout simplement vous dire qu’on n’a pas gagné un match qu’on a réellement perdu. Et puis, je ne vais pas faire débat avec l’arbitrage. » Joli.