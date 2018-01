Soirée cauchemardesque pour le Stade Rennais. Les hommes de Sabri Lamouchi ont subi une véritable humiliation ce dimanche soir, face au Paris Saint-Germain en Coupe de France (1-6). Déjà corrigé par l’ogre parisien un mois plus tôt en championnat (1-4), les Bretons n’ont apparemment pas retenu la leçon.

Interrogé en conférence d’après-match, Sabri Lamouchi a assumé cette défaite et invité les siens à se tourner rapidement vers le quart de finale de Coupe de la Ligue qui les attend mercredi, face à Toulouse : « Je suis à la fois à la fois un peu honteux et frustré mais, maintenant, il faut vite penser à ce quart de finale. Déjà, à la mi-temps, j’étais dans la perspective de cette rencontre. J’ai demandé aux joueurs de ne pas faire de mauvais gestes, de ne pas s’énerver et de ne surtout pas prendre de cartons car il va falloir relever la tête contre Toulouse. Je ne sais pas si cette défaite va laisser des traces. Il va vite nous falloir oublier cette soirée cauchemardesque… », a-t-il déclaré dans des propos relayés par L’Equipe.