Opposé au Racing Club de Strasbourg cet après-midi, le Stade Rennais s’est complètement liquéfié malgré l’ouverture du score d’Ismaïla Sarr. Une défaite 4-1 qui enfonce un peu plus les Bretons. Ces derniers sont désormais quatorzièmes de Ligue 1 avec seulement quatre points d’avance sur le barragiste. Déçu à l’issue de la rencontre, Sabri Lamouchi a eu des mots durs envers ses joueurs en conférence de presse : « j’ai juste envie de dire que c’est, à part Ismaïla Sarr, un naufrage collectif. »

« On a fait un début de match très satisfaisant, on marque un but magnifique, on a fait le plus dur et malheureusement après on donne aux Strasbourgeois la possibilité de revenir dans le match, de prendre l’avantage, de l’augmenter et on perd le fil, on abandonne, on abdique. [...] Ce soir on était trop loin, Strasbourg mérite sa victoire, Strasbourg a profité de nos erreurs, de notre faiblesse à tout niveau » a-t-il ajouté.