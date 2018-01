C’est officiel, Diafra Sakho est officiellement un joueur du Stade Rennais. Le Sénégalais s’est engagé pour 2 ans et demi. Un renfort qui est le bienvenu pour Sabri Lamouchi et les Bretons qui ont réussi à doubler la concurrence. Sur le site officiel du SRFC, la nouvelle recrue bretonne a livré ses premières impressions.

« Je suis très heureux de rejoindre le Stade Rennais F.C. et la Ligue 1. Je n’ai jamais voulu rejoindre un autre club que Rennes. Le Président (Olivier Létang) a fortement œuvré pour ma venue. Je l’ai senti et son discours m’a convaincu de rejoindre le club. C’est un club historique, structuré avec de grandes ambitions. J’ai également pu parler avec le coach (Sabri Lamouchi) et échanger sur le projet sportif. C’est une grande joie et une très grande fierté de rejoindre le Stade Rennais F.C. J’espère apporter mes qualités au groupe et participer à la réussite du club sur la seconde partie de saison et pour les prochaines. »