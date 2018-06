La famille Pinault et le Stade Rennais, c’est une longue histoire d’amour qui dure depuis 1998. Durant un temps, des rumeurs de vente du club avaient circulé, notamment lorsque le club breton traversait une profonde crise sportive. Mais à l’heure de faire le bilan, la deuxième partie de saison fut de très bonne facture puisque le SRFC a terminé à la 5e place de Ligue 1 et accroché une place pour la Ligue Europa.

Lors d’une interview accordée à Ouest-France, le propriétaire François Pinault a tenu à afficher son attachement à son club de cœur et à torde le cou aux rumeurs de vente. « Je veux dire et redire que, moi et François-Henri (son fils, nldr.), nous sommes au Stade Rennais pour longtemps. Il n’est donc pas question de vendre le club à des investisseurs chinois comme j’ai pu l’entendre. Je suis très attaché au Stade Rennais, à Rennes et à la Bretagne ». C’est dit !