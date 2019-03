Si l’Olympique Lyonnais a réussi à battre le Stade Rennais, c’est en grande partie grâce à Martin Terrier. Remplaçant au coup d’envoi, l’ancien joueur de Strasbourg est sorti du banc à la 74e minute pour prendre la place de Moussa Dembélé. Et douze minutes plus tard, le joueur de 22 ans a trouvé la faille pour offrir la victoire aux siens (1-0). Ce dernier s’est donc réjoui de sa rentrée au coup de sifflet final.

« C’est bien pour l’équipe, c’est aussi bien pour moi parce que je travaille tous les jours pour faire ce genre de rentrée et espérer être titulaire. (...) On a eu un peu plus de mal en deuxième mi-temps parce qu’ils nous ont mis la pression aussi. C’est vrai qu’il nous manquait un peu d’efficacité devant le but mais j’ai réussi à amener ma part d’efficacité donc je suis content », a expliqué Martin Terrier sur Canal + Sport.