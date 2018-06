L’attaquant franco-américain Jordan Siebatcheu a signé un contrat de cinq ans à Rennes. Le joueur de 22 ans sort d’une belle saison en Ligue 2 avec Reims en ayant marqué 17 buts en 35 matchs joués. Le président du Stade Rennais Olivier Létang s’est expliqué sur le recrutement du natif de Washington sur le site officiel du club.

« Jordy était très convoité de par son profil, donc la concurrence était très forte. Avec Sabri nous avons discuté avec lui dès le mois de janvier, il était une priorité pour nous et il a très rapidement choisi de rejoindre notre projet. Il a toujours marqué des buts dans toutes les divisions ou il a évolué. Nous lui souhaitons une très bonne intégration au sein la famille du Stade Rennais et dans notre collectif qui doit rester la base de nos succès futurs. J’en profite également pour remercier les dirigeants rémois Jean-Pierre Caillot et Didier Perrin pour la qualité des échanges et la capacité à trouver un accord rapidement mais également pour indiquer que les chiffres sortis dans différents médias sont éloignés de la réalité et ne sont que de la pure fiction. »