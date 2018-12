Le Stade Rennais a obtenu sa qualification jeudi soir après son succès à domicile contre Astana, marqué par un doublé deson homme en forme, Ismaïla Sarr (2-0). Une nouvelle victoire pour Julien Stéphan, qui en totalise trois en trois matches depuis son arrivée à la tête des professionnels. Un choix que ne semble pas regretter Olivier Létang, comme il le confirme à L’Equipe.

« On avait réalisé de très belles choses la saison passée mais j’avais senti que c’était le moment de changer. C’est vrai que ça pouvait paraître périlleux. Certains ont pu penser que j’étais un peu fou car c’était à deux jours du match contre Lyon, et puis Dijon et Astana arrivaient vite. Mais il y avait un certain nombre de signaux. Et Julien, j’ai refusé qu’il parte pour Monaco car dans mon esprit, il avait le profil. Mais je veux qu’on maintienne ce niveau d’exigence, je ne veux pas que cet effectif de qualité ait des résultats moyens », a ainsi déclaré le président du Stade Rennais.