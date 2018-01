Alors que son contrat se termine à la fin de la saison, Sanjin Prcic ne signera pas de nouveau bail le liant au Stade Rennais. Arrivé en Bretagne à l’été 2014, l’international bosniaque (6 capes) s’apprête à vivre ses derniers mois chez les Rouges et Noirs. Une information confirmée par le président du club Olivier Létang interrogé par Ouest France : « Le joueur avait donné son accord sur une prolongation de contrat (de trois saisons avec un salaire à la baisse), aujourd’hui il est revenu sur ses propos. Je l’ai dit en arrivant ici : le plus important c’est le club, l’institution. À partir de ce moment-là, je ne souhaite pas qu’on soit pris en otage. La situation est claire : à partir du moment où il n’y a pas d’accord, nous avons décidé d’arrêter les discussions. »

Titularisé à quatre reprises cette saison, il avait subi une grave blessure à la cheville qui l’a fortement handicapé. D’ailleurs, il vient seulement de reprendre l’entraînement depuis une semaine. Lors des négociations, l’ancien Sochalien n’a pas donné de réponse positive aux dirigeants rennais. Une situation qui ne chagrine pas Olivier Létang : « On avait donné une échéance quant à nos discussions. Aujourd’hui, cette deadline est tombée, donc à partir de ce moment-là, on est concentrés sur l’avenir et ce qui est important, c’est de travailler avec des gens qui ont envie de participer et d’être dans le projet. »