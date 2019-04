Ce soir, au Stade de France, le Champion de France parisien se déplace chez l’actuel onzième de Ligue 1 (21h). La finale de la 102e édition de la Coupe de France est inédite ! Premier au palmarès (12), quadruple vainqueur en titre, le Paris Saint-Germain remet son trophée en jeu face au Stade Rennais, 14e palmarès de l’épreuve, avec deux titres qui commencent à dater (1965, 1971).

Pour cette finale, le Stade Rennais se présente en 4-4-2. Julien Stéphan titularise Koubek dans le but. En charnière centrale, le duo Mexer, Damien Da Silva débute, alors qu’on retrouve Bensebaini dans le couloir gauche et Hamari Traoré côté droit. Dans l’entrejeu, Clément Grenier soutient le capitaine Benjamin André. Sur la gauche, Benjamin Bourigeaud a la confiance du coach. Côté droit, Ismaïla Sarr est présent. Enfin, Hatem Ben Arfa et Mbaye Niang constituent le duo d’attaque.

Côté parisien, Thomas Tuchel aligne aujourd’hui l’artillerie lourde. Alphonse Areola est titulaire dans le but, alors qu’on retrouve Kimpembe et Marquinhos en charnière centrale. Dans le couloir gauche, Juan Bernat est aligné, alors que Dagba est présent sur le flanc droit. Juste devant la défense, le coach allemand opte pour Verratti en sentinelle, entouré de Dani Alves et Julian Draxler. Plus haut, on assiste au retour d’Angel Di Maria côté droit, alors que Neymar démarre la rencontre côté gauche. Un temps incertain, Mbappé est seul en pointe.

Les compositions de la finale :

Stade Rennais : Koubek - Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Sarr, André, Grenier, Bourigeaud - Niang, Ben Arfa

Paris SG : Areola - Dagba, Marquinhos, Kimpembe, Bernat - Dani Alves, Verratti, Draxler - Di Maria, Mbappé, Neymar