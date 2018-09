Toujours invaincu en championnat, le Paris Saint-Germain va essayer de poursuivre son excellent début de saison en remportant un sixième succès en autant de rencontres. Pour cela, Thomas Tuchel a décidé de poursuivre dans son 4-3-3 en apportant quelques retouches. Uniquement titularisé face à Saint-Étienne, Marco Verratti retrouve sa place dans l’effectif après plusieurs blessures.

Thiago Silva débute sur le banc et se retrouve préservé. Marquinhos et Presnel Kimpembe forment la charnière centrale. Julian Draxler profite de l’absence de Kylian Mbappé et retrouve une place de titulaire. Côté rennais, Hatem Ben Arfa débute sur le banc des remplaçants.

Compositions :

Rennes : Koubek -Traoré, Da Silva, Mexer, Bensebaini - Grenier, André, Léa-Siliki - Bourigeaud, Sarr, Niang

Paris Saint-Germain : Buffon - Meunier, Marquinhos, Kimpembe, Bernat, Verratti, Rabiot, Di Maria - Draxler, Cavani, Neymar