Affiche phare des 32e de finale de la Coupe de France, la rencontre entre Rennes et le Paris Saint Germain, s’annonce alléchante. Pourtant, elle ne sera pas accessible en direct à la télévision. Détentrice des droits, la chaîne Eurosport ne diffusera pas le match en direct sur l’un de ses canaux. Les abonnés auront la possibilité de voir une rediffusion du tournoi de tennis ATP de Brisbane sur Eurosport 1 alors qu’Eurosport 2 diffusera la Coupe du Monde de Biathlon également en différé.

Un choix surprenant de la chaîne qui a décidé de diffuser le match seulement à partir de 23h30 sur Eurosport 2. Pour voir le match en direct, il faudra passer par internet. Le site internet d’Eurosport retransmet la rencontre via son player. C’est ce qu’a annoncé Arnaud Simon, vice-président de la chaîne :

For the first time in France a premium football match will be available exclusively on a direct to consumer platform. PSG and Neymar live on sunday night only on Eurosport player with an enhanced experience. Times are changing. So is Eurosport ! pic.twitter.com/6YVv52tkYS

— arnaud simon (@arnaudsimon) 4 janvier 2018