Le Stade Rennais n’a jamais joué la Ligue des Champions. Et cela pourrait prendre fin, à l’issue de cette saison. 3e de Ligue 1 à 4 points de son poursuivant nantais, Rennes est dans la course pour décrocher une place en C1. Et Raphinha (21 matches et 4 buts TTC) le sait. Recruté cet été pour 20 M€ au Sporting Portugal, le Brésilien s’est confié au journal L’Équipe.

« Ce que nous réussissons prouve la qualité de l’équipe. Nous avons tout pour terminer dans les trois premiers et réussir une saison merveilleuse. » En parvenant à atteindre cet objectif, Raphinha réaliserait ainsi son rêve, celui d’« entendre l’hymne de la Ligue des champions », ce qu’il n’a pas eu la chance de découvrir avec le Sporting.