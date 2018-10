En quête de régularité dans ce championnat, le Stade Rennais reçoit Reims lors de cette 11e journée de Ligue 1. 10es au classement, les Bretons se présenteront en 4-2-3-1 avec Ben Arfa en dix, en soutien d’un Sarr qui évoluera seul en pointe. Grenier et André seront devant la défense.

En face, Reims n’a plus gagné depuis 8 rencontres en championnat et a un grand besoin de points pour se mettre à l’abri. Chavalerin et Romao sont titulaires au milieu avec Chavarria, Martin et Doumbia derrière Oudin.

Les compositions :

Rennes : Diallo - Traoré, Gélin, Da Silva, Bensebaini - Grenier, André - Bourigeaud, Ben Arfa, Del Castillo - Sarr.

Reims : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Konan - Romao, Chavalerin - Chavarria, Martin, Doumbia - Oudin