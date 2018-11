Le Stade Rennais s’est rassuré en battant les Tchèques de Jablonec sur leur pelouse grâce à Clément Grenier (0-1). Mais l’avant-match a été marqué par une altercation entre Hatem Ben Arfa et Benjamin Bourigeaud à l’entraînement, comme le rapportait L’Equipe. De plus, le Français était tendu contre son entraîneur, à qui il reprochait de l’avoir fait sortir lors du nul contre Montpellier (2-2). Du coup, Ben Arfa a débuté sur le banc lors du déplacement contre Jablonec.

Questionné à ce sujet, Sabri Lamouchi a tempéré les propos de son joueur, des propos rapportés par ’Equipe. « Ce sont des choses qui arrivent, qui sont normales. Il n’y a absolument pas de tension, c’est un compétiteur au sein d’un groupe solidaire, ils l’ont démontré ce soir (hier, ndlr), et il a envie de porter Rennes le plus haut possible », a ainsi déclaré l’entraîneur breton. Suffisant pour désamorcer la bombe ?