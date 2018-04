Recruté dans les toutes dernières heures du mercato pour 10 M€ par le Stade Rennais, Rafik Guitane (Le Havre) avait été prêté pour six mois dans son club formateur. Deux mois plus tard, le milieu offensif ne joue quasiment plus avec le HAC (4 apparitions et aucune titularisation depuis l’officialisation du transfert).

Une situation qui fait rager le président rennais Olivier Létang qui ne comprend pas la mise à l’écart de son protégé. Ainsi, selon Ouest France, une arrivée prématurée du natif de l’international U19 tricolore (il a joué les 3 matches de l’Équipe de France en mars dernier face à la Belgique, l’Espagne et la Bulgarie) sur les bords de la Vilaine serait dans les tuyaux.