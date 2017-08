Ousmane Dembélé deviendra le joueur français le plus cher de l’histoire, et devrait aussi devenir le joueur le plus cher jamais vendu par le Stade Rennais. Pourtant, l’ailier droit français de 20 ans quittera bien le Borussia Dortmund, et non Rennes, pour rejoindre le FC Barcelone dans un transfert estimé à 150 millions d’euros (dont 20 millions de bonus). Mais voilà que Rennes, son club formateur, va récupérer une part du montant de la transaction.

Au printemps 2016, le club breton avait déjà récupéré 15 millions d’euros dans le transfert de Dembélé vers Dortmund. Et quelques mois après cette vente, René Ruello, le président de Rennes, avait dévoilé sur TV Rennes l’existence d’un bonus de 15 millions d’euros. Et le dirigeant s’est exprimé à nouveau sur le plateau en juin dernier, indiquant que le futur transfert de Dembélé rapporterait à Rennes 20 millions d’euros en plus. Comme l’explique Le Telegramme, le club pourrait en réalité prétendre à 25 millions d’euros en plus pour la vente de Dembélé au Barça. Il deviendrait alors le joueur vendu le plus cher de l’histoire de Rennes, devant Shabani Nonda vendu 23 millions d’euros à Monaco. Transfert qui remonte à... l’été 2000 !