Le mercato du Stade Rennais est suspendu au dénouement du dossier Ismaïla Sarr (21 ans). L’ailier sénégalais est notamment courtisé en Premier League du côté de Watford. Si l’épilogue devrait être connu au plus tard ce jeudi avant 18h (la dernière tendance n’est pas optimiste), le club breton compte bien réinvestir l’argent de ce transfert (environ 30 M€) pour se renforcer en défense.

Et les Rouge et Noir ont ciblé trois joueurs pour ce mercato. Selon L’Équipe, les vainqueurs de la Coupe de France 2018 se sont vus proposer le défenseur central d’Amiens Prince-Désir Gouano (25 ans) ainsi que le joueur de Boavista, Hueglo dos Santos Neris (27 ans). Dans le même temps, Marca indique qu’après l’échec de l’opération Koscileny, les Rennais pourraient s’activer sur un retour de Joris Gnagnon (22 ans), un an après son départ du Roazhon Park pour le Séville FC.

