Après sa défaite sur le terrain d’Amiens mercredi soir, Rennes pointe désormais à la 17e place du championnat. Rien ne va plus en Bretagne et Hatem Ben Arfa et l’une des cibles du mécontentement. Après la rencontre, son entraîneur Sabri Lamouchi a déclaré que « le seul point positif, était qu’il avait joué 90 minutes. »

Willy Sagnol actuellement consultant RMC Sport en a rajouté une couche hier dans l’émission Breaking Sport : « On voit qu’il est en surpoids. Et pas un surpoids de 1 ou 2 kg. C’est un gros surpoids. Il a fait trois sprints à haute intensité, ça fait cher le sprint sur le plan du salaire. Ce n’est pas de sa faute. Un grand quotidien a titré "la renaissance" après son premier but. C’est n’importe quoi ! Dans ce cas, ce matin, on devrait lire "l’enterrement." On fait passer de mauvais messages. Actuellement, Ben Arfa amène plus de désordre que de bonnes choses. Ce n’est pas un bon message pour les autres joueurs d’avoir un joueur qui ne bouge pas. Pas parce qu’il ne veut pas, mais parce qu’il ne peut pas. Tous les joueurs qui courent à côté de lui comme André, ils vont moins courir, car ce ne sont pas des porteurs d’eau. »