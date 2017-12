Après avoir débuté en Promotion d’Honneur avec la Jeunesse Sportive de Suresnes, essayé de percer en CFA 2 et en National avec l’U.S. Boulogne-sur-Mer, N’Golo Kanté a découvert le monde professionnel en Ligue 2 et en Ligue 1 avec le SM Caen. Mais le meilleur restait encore à venir. L’infatigable milieu de terrain aux trois poumons a été transféré en Angleterre avec Leicester et remporte le championnat de Premier League à la surprise générale.

Et désormais, l’international tricolore brille à Chelsea. Il s’est offert un second titre de champion et une place dans le top 10 du Ballon d’Or rien que ça. Nous lui avions consacré une vidéo retraçant sa carrière au mois de mars. Pour les fêtes de fin d’années, nous vous proposons de la revisionner à nouveau en hommage à cet incroyable footballeur dont le parcours force l’admiration.