Comme le onze de rêve de Kylian Mbappé, celui de Hatem Ben Arfa a été l’un des moments forts de notre chaîne Youtube. Perché sur un toit de Paris avec en fond la Tour Eiffel, le milieu offensif du Paris Saint-Germain nous avait dévoilé son onze de rêve. Et comme il le disait lui-même, il y a du très lourd dans cette équipe !

À joueur technique, onze de rêve technique. C’est le slogan qui pourrait résumer la composition de la dream team dévoilée par Hatem Ben Arfa à notre micro. Éternel espoir du football tricolore, on croyait avoir retrouvé le joueur qui nous avait émerveillés plus jeune lors de la saison 2015/2016 passée sous les couleurs de Nice. Mais cette saison, après un transfert très médiatique au Paris Saint-Germain durant l’été 2016, l’ancien Lyonnais et Marseillais n’a jamais pu s’imposer. Mais au fond, il garde cette image de prodige du ballon, infiniment doué techniquement et puant le jeu, le beau jeu. C’est tout l’intérêt de ce onze de rêve que nous proposons de visionner ou de revisionner.