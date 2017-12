Choc au sommet de la Premier League, le derby de Manchester opposant United à City est également un affrontement entre deux coaches emblématiques de la planète football. Il faut dire que Pep Guardiola et José Mourinho ne se quittent pas depuis le début de leur carrière d’entraineur. S’ils n’ont pas toujours évolué dans le même championnat, les deux hommes se sont souvent affrontés ces dernières saisons.

Depuis 2009, on dénombre 20 confrontations ! Inter-Barça, Real Madrid-Barcelone, Chelsea-Bayern et maintenant Manchester United-Manchester City. Guardiola et Mourinho ont entrainé les plus grands clubs du monde et ont remporté les titres les plus prestigieux. De nombreux chocs entre les deux hommes sont restés dans les mémoires, mais il est à noter que c’est Pep Guardiola qui mène la danse avec 8 victoires contre 7 nuls et 5 victoires de José Mourinho. Alors qui va l’emporter ? Verdict dimanche à 17h30 (match Manchester United-Manchester City à suivre en live commenté sur FM).