La réunion entre les dirigeants du FC Barcelone et leurs homologues du PSG a eu lieu cet après-midi à Boulogne-Billancourt. Depuis la fin de celle-ci, de nombreuses rumeurs filtrent sur la teneur de la dernière offre en date du Barça pour récupérer Neymar. Et selon L’Equipe, plus qu’un prêt payant avec option d’achat, c’est bien une grosse indemnité de transfert + un ou plusieurs joueurs du club catalan qui est le schéma retenu par les deux clubs.

Des avancées auraient été réalisées et les deux parties seraient désormais confiantes quant à la possibilité de boucler l’opération d’ici vendredi. Reste pourtant à savoir quels joueurs seraient utilisés, alors que ni Nelson Semedo ni Ousmane Dembélé ne semblaient désireux de rallier la France. Affaire à suivre, encore et toujours.

