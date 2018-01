Titulaire et buteur (son premier de la saison, ndlr) ce soir lors de la victoire bavaroise sur la pelouse du Bayer Leverkusen (3-1), Franck Ribéry répond toujours présent lorsque Jupp Heynckes fait appel à lui. Cela tombe bien car il est en fin de contrat en juin prochain et il souhaite prolonger malgré ses 34 ans. C’est ce qu’il a assuré à la ZDF après la rencontre du soir.

« J’espère prolonger. Je veux rester aussi longtemps que possible au Bayern, je suis en bonne santé, je suis toujours heureux de jouer et j’ai du plaisir avec cette équipe et avec mes fans. Ça fait plaisir de marquer mon premier but en Championnat cette saison. Jouer à Leverkusen est toujours difficile, mais nous avons fait un bon match. Ils nous ont mis une grosse pression vers l’avant. »