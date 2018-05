Assez critique sur la décision de Neymar de rejoindre le Paris Saint-Germain l’été dernier, Rivaldo n’a pas vraiment changé d’avis sur ce sujet. L’ancien joueur du FC Barcelone a estimé auprès de Sport que son compatriote a peu de chances de gagner le Ballon d’Or dans le club francilien : « Il doit gagner la Ligue des Champions, obtenir quelque chose de différent pour être le Ballon d’Or. Son équipe sera sûrement toujours champion de la Ligue et de la Coupe, mais comme je l’ai dit, ce n’est pas le championnat le plus fort. »

Alors que les rumeurs d’un départ de Neymar en direction du Real Madrid ne faiblissent pas, Rivaldo estime que son choix d’aller à Paris n’était pas le meilleur d’un point de vue sportif : « Difficile à dire, mais si vous voulez être le meilleur au monde, le PSG est fort, mais il n’a pas de tradition de la Ligue des Champions, ce n’est pas le club le plus fort d’Europe et le championnat de France n’est pas du niveau de l’anglais, l’espagnol ou l’allemand. C’est pourquoi je pense qu’il a tort, mais financièrement c’était bon pour lui et sa famille. »