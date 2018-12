Enfin ! Après plusieurs rebondissements, la finale retour de la 59e édition de la Copa Libertadores entre River Plate et Boca Juniors aura lieu ce soir, au stade Santiago Bernabeu de Madrid (20h30). Après le 2-2 du match aller, la revanche entre les deux frères ennemis de Buenos Aires aurait dû être disputée au Monumental, stade des Millonarios, le 24 novembre dernier, mais celle-ci avait été retardée à plusieurs reprises, puis reportée, après des incidents autour du bus de Boca Juniors, visé par de nombreux jets de projectiles.

Le choix (décrié) de la CONMEBOL s’est donc porté sur la capitale espagnole pour accueillir ce choc du football argentin et sud-américain.Pour cette finale retour dans l’antre du Real Madrid, le coach de River Plate Marcelo Gallardo a choisi d’aligner un 4-1-4-1, avec dans le but Franco Armani. Derrière, Gonzalo Montiel, Jonatan Maidana, Javier Pinola et Milton Casco sont alignés. Devant eux, Leonardo Ponzio fera le lien avec le milieu. Ignacio Fernandez, Enzo Perez, Exequiel Palacios et Gonzalo Martinez seront eux chargés de soutenir Lucas Pratto. À Boca, Guillermo Barros Schelotto choisit d’aligner un 4-4-2. Dans le but, Esteban Andrada est titulaire. Derrière, Julio Buffarini, Carlos Izquierdoz, Lisandro Magallan et Lucas Olaza sont présents. Au milieu, Nahitan Nandez, Pablo Perez, Wilmar Barrios et Cristian Pavon sont alignés. Devant, Dario Benedetto sera aux côtés de Sebastian Villa.

Les compositions d’équipes :

River Plate : Armani - Montiel, Maidana, Pinola, Casco - Ponzio - Fernandez, E.Perez, Palacios, Martinez - Pratto

Boca Juniors : Andrada - Buffarini, Izquierdoz, Magallan, Olaza - Nandez, P.Perez, Barrios, Pavon - Benedetto, Villa