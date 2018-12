Dans quelques jours (dimanche 9 à 20h30), River Plate et Boca Juniors vont enfin s’affronter pour la finale retour de Copa Libertadores. Après les incidents survenus au Monumental il y a quelques semaines, la CONMEBOL avait en effet décidé de délocaliser la rencontre au stade Santiago Bernabeu de Madrid. Avant cette partie, Javier Pinola est revenu sur les événements, tout en tentant d’apaiser le tout.

« Ce qui s’est passé a été vu par tout le monde et ne doit pas appartenir au football. Vous devez vous concentrer sur ce que vous avez à faire, et non sur ce qui est arrivé ou aurait pu arriver car ce ne sont que des suppositions. Je veux croire et je prie pour que les gens qui viennent le fassent pour encourager leur équipe. (...) Je souhaite qu’il y ait la paix et la tranquillité, car ce n’est qu’un match de football », a expliqué le défenseur de River Plate dans des propos relayés sur le site de la CONMEBOL.