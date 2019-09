La Belgique affronte l’Écosse ce soir (20h45) dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2020. En conférence de presse d’avant match, le sélectionneur des Diables Rouges Roberto Martínez (46 ans) est revenu sur le renouveau de son attaquant Romelu Lukaku (26 ans), transféré cet été à l’Inter Milan pour 78 millions d’euros où il a inscrit deux buts lors des deux premières journées de Serie A.

« Je ne l’ai jamais vu aussi heureux et concentré. Il est libéré et plein de fraîcheur. Son changement de club lui a fait du bien. Je pense qu’il est maintenant prêt à affronter l’un des plus gros chapitres de football de sa carrière avec le mouvement de l’Inter Milan », a confié l’ancien milieu de terrain. L’attaquant a été annoncé titulaire pour la rencontre de ce groupe I.

