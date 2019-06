Actuellement présent en Italie pour soutenir la sélection belge espoirs (qui s’est inclinée 3-2 contre la Pologne pour son premier match), l’entraîneur des Diables Rouges, Roberto Martínez, n’a pas pu éviter les questions concernant l’avenir de plusieurs cadres de la Belgique, dont un certain Romelu Lukaku (Manchester United) notamment, qui est tout proche de signer à l’Inter Milan : « Des Diables vont plus que probablement changer de club, a confié Martínez, dans des propos relayés par la RTBF. C’est aussi important en vue de l’Euro qu’ils se trouvent dans une bonne équipe où ils peuvent jouer beaucoup. En ce qui concerne Romelu, je pense que c’est clair qu’il est prêt pour un nouveau défi. »

« Un transfert serait bon tant pour le joueur que pour le club, a poursuivi le tacticien de 45 ans. Et si les deux parties y trouvent un avantage, un changement de club arrive généralement. La Serie A me semble un bon choix pour lui, même si je pense qu’il peut gérer n’importe quelle compétition. Je trouve que son passage à Manchester United n’est certainement pas un échec. L’équipe n’a pas presté de manière optimale et les joueurs importants - comme Romelu ou Paul Pogba - ont été visés. »

