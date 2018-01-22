Sivasspor vient de publier un communiqué officiel annonçant « un accord de principe » avec un certain Robinho (33 ans).

L’attaquant international brésilien (100 sélections, 28 réalisations) est attendu en Turquie pour signer son contrat avec l’écurie de Süper Lig. L’ancien pensionnaire du Real Madrid ou de Manchester City évoluait depuis 2016 à l’Atlético Mineiro.