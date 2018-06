Rodrygo Goes, un jeune joueur brésilien très prometteur de 17 ans continue d’attirer les regards du côté de Santos. Comparé à Neymar, il vient de marquer trois buts en seulement neuf minutes contre l’équipe de Vitória (21e, 25e et 30e minute).

Suivi par les plus grands clubs européens dont le FC Barcelone, Rodrygo fera à coup sur parler de lui durant ce mercato d’été. Pour l’instant, le Barça aurait fait une offre de 30 M€ pour le récupérer, mais son club l’aurait refusée. Les dirigeants de Santos souhaiteraient en fait attendre les autres offres des équipes intéressées comme le Paris-Saint-Germain et Manchester City.