Hospitalisé d’urgence, Roger Piantoni est mort à Nancy cet après-midi comme le rapporte L’Est Républicain. Le Meusien s’est éteint à 86 ans et laisse derrière lui une grande carrière de joueur. Après avoir porté le maillot du FC Nancy, il a fait partie de la grande équipe du Stade de Reims par la suite.

Il s’est forgé un solide palmarès avec trois titres de Champion de France (1958, 1960 et 1962). Buteur d’exception, il avait fait parti de l’équipe de France entre 1952 et 1961. Il formait une attaque impressionnante avec Raymond Kopa et Just Fontaine. Notamment en 1958 où il avait atteint la 3e place de la Coupe du monde.