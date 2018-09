Après une élimination en Ligue des Champions africaine dès la phase de groupes, une grosse défaite face à la JS Kabylie sur sa pelouse (0-5) et une 10e place au classement, le MC Alger est en grandes difficultés. Le club algérien a décidé de limoger le coach Bernard Casoni, remplacé par Rafik Saïfi. Mais ce dernier pourrait ne pas rester longtemps sur le banc du Mouloudia.

Selon France Football, certains dirigeants auraient déjà rencontré Rolland Courbis pour une éventuelle venue dans la capitale. L’ex-coach de Montpellier et Rennes, entre autres, devrait prochainement faire le voyage à Alger pour poursuivre les discussions. Courbis connaît bien la ville et le championnat local : il avait entraîné l’USM Alger lors de la saison 2012-2013. Il y avait remporté la Coupe de l’UAFA (Union des associations de football arabe) et la Coupe d’Algérie... face au MC Alger.