Depuis des mois, les rumeurs vont bon train concernant l’arrivée d’un gardien au Real Madrid. Plusieurs noms sont sortis du chapeau dont celui d’Alisson Becker, portier de l’AS Roma. Interrogé par la Rai, le portier de la Louve a évoqué cet intérêt supposé des Merengues. Ses propos sont relayés par Mundo Deportivo.

« Mon avenir ? Je suis content des rumeurs qui sont apparues. Mais je suis aussi concentré sur mon travail et ce que je dois faire actuellement. Je ne veux pas m’éparpiller et continuer mon chemin (...) Rester à la Roma la saison prochaine ? Nous parlerons de ça plus tard ».