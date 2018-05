Le Paris Saint-Germain, le Real Madrid, Liverpool et bien d’autres clubs auraient des vues sur Alisson Becker, le portier brésilien de l’AS Roma. Interrogé par la Gazzetta dello Sport au sujet de son avenir à court terme, l’international auriverde a répondu à ses très nombreux et prestigieux prétendants.

« Je ne sais pas ce qu’il va arriver. Il est logique que ces intérêts me fassent plaisir. Je dis que ce n’est pas juste une question de besoin. Je connais ma valeur, pas au niveau financer mais en tant que joueur. Je sais ce que j’apporte à l’équipe et je pense uniquement au présent. Ce qu’il va se passer ensuite, nous verrons plus tard. Je suis ici pour faire les choses bien et je dois me concentrer. Même quand j’étais à l’Internacional, qu’il y avait des négociations avec la Roma, je pensais uniquement à faire les choses bien. J’ai joué six mois en ayant déjà un accord avec la Roma. Mais on avait quand même gagné ». Un état d’esprit qui doit plaire à la Roma qui aura besoin d’un grand Alisson en cette fin de saison.