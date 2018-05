Demain soir, l’AS Roma accueillera Liverpool en demi-finale retour de l’UEFA Champions League (une rencontre à suivre en direct sur notre live commenté). Étincelant lors du match aller, Mohamed Salah sera attendu de pied ferme par son ancien club qui espère toujours se qualifier malgré une défaite 5 à 2 à Anfield Road.

Interrogé par La Gazzetta dello Sport, Alisson Becker, le portier de la Louve, a été invité à comparer l’Égyptien et Lionel Messi. Deux éléments qu’il a croisé cette saison en Ligue des Champions. « Messi est le joueur le plus fort contre lequel j’ai pu jouer. Mais à présent, Momo est autant craint que l’Argentin. Avec la saison qu’il réalise, il peut concourir pour le Ballon d’Or ou au moins figurer parmi les trois premiers, même s’il reste encore des matches à jouer avec la Ligue des Champions et la Coupe du Monde ».