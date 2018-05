Qui rejoindra le Real Madrid, double tenant du titre, en finale de la Ligue des Champions, à Kiev, le 26 mai prochain ? Si Liverpool semble avoir déjà un pied en finale, après sa large victoire acquise au match aller (5-2), les Romains sont parvenus à entretenir un mince espoir à Anfield, grâce à des buts d’Edin Džeko et Diego Perotti en fin de rencontre. Les Giallorossi tenteront ce soir de réitérer l’exploit des quarts, lorsqu’après avoir perdu 4-1 au Camp Nou contre Barcelone, ils se sont imposés 3-0 au Stadio Olimpico pour passer en demi-finale. Mais les Reds ont l’expérience de la chose, eux qui avaient battu Manchester City de trois buts en quarts de finale aller, avant de s’imposer de nouveau à l’extérieur au retour (3-0, 2-1).

Pour cette demi-finale retour, Eusebio Di Francesco est privé de son milieu néerlandais Kevin Strootman et du buteur argentin Diego Perotti, tous deux blessés à l’aller. A la recherche de trois buts, le coach italien s’appuie sur un 4-3-3, avec le trio Nainggolan, De Rossi, Pellegrini au milieu et un trident offensif composé de Schick, Dzeko et El-Shaaraway. Côté Reds ; Jürgen Klopp est lui privé de Joel Matip, Alex Oxlade-Chamberlain et Emre Can. L’Allemand opte pour le 4-3-3 large vainqueur au match aller, à l’exception de Georginio Wijnaldum, venu suppléer un Alex Oxlade-Chamberlain gravement touché. Le trio Salah, Mané, Firmino est est bien évidemment reconduit.

Les compositions d’équipes :

Roma : Alisson - Florenzi, Manolas, Fazio, Kolarov - Pellegrini, De Rossi, Nainggolan - Schick, Dzeko, El-Shaarawy

Liverpool : Karius, Alexander-Arnold, Lovren, Van Dijk, Robertson - Wijnaldum, Henderson, Milner - Salah, Firmino, Mané