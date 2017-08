Récemment arrivé du côté de la capitale italienne, Monchi montre déjà toutes ses qualités, avec les arrivées de Hector Moreno ou de Rick Karsdorp. Mais l’Espagnol attend encore de trouver sa star, qui pourrait être Riyad Mahrez, alors que la Louve a déjà réalisé plusieurs offres, toutes refusées par Leicester. L’ancien de Séville s’est exprimé au sujet de l’Algérien en conférence de presse.

« Je suis optimiste de nature. La Roma fait tout ce qui est possible pour s’offrir le joueur. Je suis heureux des efforts que fait le club. C’est proche de la limite. Je ne crois pas que le club ait déjà offert plus de 30 millions d’euros pour un joueur. Si ma mémoire ne me trompe pas, la dernière offre ferait du joueur l’achat le plus cher de notre histoire », a confié le directeur sportif.