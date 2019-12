Chelsea est à vendre mais pas n’importe quel prix. Selon les informations communes du Wall Street Journal et le Financial Times, Roman Abramovich a refusé une offre américaine émanant de Todd Boehly, actuel propriétaire de la franchise de baseball des Dodgers de Los Angeles (qu’il a racheté en 2012 à Frank McCourt, l’actuel propriétaire de l’OM). Le montant de la somme n’a pas été précisé.

En revanche, on sait ce que réclame Abramovich. Le Russe, qui a racheté Chelsea en 2003 contre 140 M€, veut 3,6 milliards pour céder le club anglais. C’est au-dessus de la valeur estimée par le cabinet KPMG. Ce dernier avait réalisé un classement des clubs à la valeur la plus importante au monde. Les Blues se situaient loin du Real Madrid (3,2 milliards d’euros), à environ 2,2 milliards d’euros et se classaient 6e.