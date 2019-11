Le club de Chelsea attire les convoitises. En avril dernier, des rumeurs sur la vente du club avaient été mises en avant. Cependant, il semblerait que la donne ait changé. Des intentions de rachat de la part d’Ineos (qui a finalement racheté l’OGC Nice) et du Moyen-Orient qui était prêt à offrir plus de 2,5 milliards d’euros ont été refusées par Roman Abramovitch qui n’a pas cédé selon The Telegraph.

Le propriétaire de Chelsea serait en effet de nouveau emballé à l’idée de continuer à exercer en Angleterre. Cette envie nouvelle est surtout venue du travail réussi de Frank Lampard et des résultats qui voient les Blues être troisièmes de Premier League ainsi que toujours dans la course à la qualification pour la phase finale de Ligue des Champions.