Après une année galère du côté de Manchester United, Romelu Lukaku (26 ans) s’est relancé du côté de l’Inter Milan. Un choix qu’il voulait absolument faire l’été dernier malgré les approches de la Juvenuts. Interrogé par Sky Sports, il est revenu sur ce transfert : « je savais que j’allais partir, mais je pouvais aller à Turin (Juventus ndlr) et ici à Milan. Je voulais venir à l’Inter, et quand mon agent me l’a dit j’ai applaudi. »

L’attaquant belge s’est vite adapté au football italien et compte déjà 18 buts et 4 passes décisives en 27 matches toutes compétitions confondues. Il s’est félicité de son début de parcours avec les Nerazzurri : « je suis particulièrement content de la façon dont les choses se passent. C’est très bien, je dois juste continuer à travailler jour après jour et j’espère remporter d’autres titres. »