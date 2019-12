Le mercato a beau être fermé, le feuilleton Neymar à Barcelone bat toujours son plein. De nombreux acteurs de la planète football continuent en effet à donner leur avis sur la question. C’est notamment le cas de Ronaldinho. Interrogé par le quotidien espagnol généraliste El Mundo, le Ballon d’Or France Football 2005 a clairement assuré qu’il aimerait revoir son compatriote chez les Blaugranas.

« Neymar est sans doute notre plus grande star aujourd’hui au Brésil. J’adore son style de jeu. Dès que je peux, je le regarde jouer, ça me fait du bien. J’espère que tout ira bien pour lui. Moi, j’aime que mes amis soient heureux, où qu’ils jouent. Mais évidemment, cela m’enchanterait de le voir à nouveau à Barcelone aux côtés de Suarez et Messi. Ensemble, ils ont fait des choses incroyables », a confié l’ancien Parisien. Sera-t-il exaucé ?