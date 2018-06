Interrogé par Sport Bild en vue de la Coupe du monde, Ronaldo, a évoqué les deux grandes stars du football, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Si le Brésilien apprécie les deux joueurs, il admet que Messi apporte plus de folie sur un terrain : « avec son attitude incroyable, Cristiano Ronaldo est un joueur unique, mais j’admets que Lionel Messi met encore plus de magie au football. Avec ses dribbles, avec sa manière de jouer au football, il génère toujours des situations de surprise dans les offensives. »

Néanmoins, l’ancien Madrilène considère que Cristiano Ronaldo a fait le bon choix en rejoignant le Real Madrid. Selon Ronaldo, le Portugais a franchi un cap sous le maillot des Merengues : « La meilleure chose qui pouvait lui arriver était de passer au Real Madrid, mais à Manchester United, c’était incroyable le nombre de buts qu’il marquait, mais au Real Madrid, il est devenu encore plus complet. »