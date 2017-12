Durant ses dix-huit années de carrière de footballeur professionnel, Ronaldo Luis Nazário de Lima a terrifié les défenses de tous les championnats où il est passé. Comme en Espagne, où il a laissé son empreinte au Real Madrid (2002-2007, 104 buts), mais aussi au FC Barcelone (47 buts en 49 matches lors de la saison 1996-97). Mais le double Ballon d’Or (1997 et 2002) ne retient pas forcément un bon souvenir de son temps passé en Catalogne. Il ne comprend pas pourquoi les Brésiliens terminent souvent mal leur aventure au Barça.

« Je me sens plus lié à Madrid, malgré avoir vécu ma meilleure année à Bercelone. Mais la fin de mon histoire avec le Barça était mauvaise, très semblable à celle qu’a vécu Neymar. Cela arrive depuis longtemps, puisque les directeurs du Barça avaient agi d’une manière semblable avec Romario, puis avec Ronaldinho. Mais Barcelone est une incroyable ville et incroyable club », a lâché Ronaldo à Esporte Interativo, relayé par AS.