Interrogé par Zico, au cours d’un programme diffusé sur Youtube, Ronaldo, la légende du football brésilien, a jugé le transfert de Neymar au Paris SG. Et s’il comprend que son compatriote ait voulu quitter le FC Barcelone, R9 est un peu plus mesuré quand à son choix de rejoindre la Ligue 1 et le Paris SG.

« Sportivement, sa décision est un pas en arrière, mais ce sont des défis que chacun se fixe. Moi aussi à mon époque je jouais au Barça et je suis allé à l’Inter Milan, mais quand le championnat italien était beaucoup plus compétitif », a-t-il lancé. C’est dit.