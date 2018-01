Débarqué il y a quelques jours à Chelsea en provenance d’Everton, Ross Barkley compte bien s’installer dans le onze des Blues. Dans une interview accordée à Sky Sports, l’international anglais a évoqué ses ambitions. Ce dernier compte bien prouver qu’il peut devenir l’un des meilleurs à son poste.

« Je suis obsédé par la progression. Je veux atteindre un niveau qui me permettrait d’être considéré comme l’un des meilleurs, et venir à Chelsea me donne la possibilité de progresser. J’ai beaucoup de potentiel et je compte bien l’utiliser dans un grand club comme Chelsea et remporter des trophées, » a ainsi confié l’ancien joueur d’Everton.