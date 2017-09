Liverpool a clairement manqué le coche pour son retour en Ligue des Champions mercredi soir, concédant le nul (2-2) face au FC Séville malgré de nombreuses occasions. La performance défensive plus que douteuse des Reds n’est pas passée inaperçue outre-Manche. Aux yeux de Roy Keane, consultant pour ITV, Liverpool ne remportera aucun trophée avec un tel laxisme derrière.

« Cela résume Liverpool et pourquoi il ne remportera aucun trophée. Se déconcentrer après une touche qui amène une égalisation... dans une rencontre aussi importante et un moment déterminant du match... cela doit rendre fou le manager de voir des erreurs aussi scolaires défensivement. Liverpool doit oublier de remporter la Ligue des Champions, le Real Madrid et autres ne feront qu’une bouchée et rigoleront », s’est moqué l’ex-milieu rugueux de Manchester United.