Au sifflet lors de 15 matches de Ligue 1 cette saison, gâchette tranquille du Championnat de France avec 65 cartons jaunes brandis pour un seul rouge, Ruddy Buquet a été désigné par la FFF pour diriger la finale de la Coupe de France 2019, qui opposera le Stade Rennais au Paris Saint-Germain, le samedi 27 avril au Stade de France (Saint-Denis). Il a croisé la route des Parisiens à deux reprises cette saison, lors de leur victoire en terres monégasques (0-4, aucun carton) et de leur succès face à Bordeaux (1-0, 3 cartons jaunes). Il a également dirigé les Rennais lors de leur succès à Nantes (0-1, 3 cartons jaunes).

L’arbitre international (42 ans, Ligue des Hauts-de-France) a été désigné par le Comité exécutif de la FFF sur proposition de la Commission Fédérale des Arbitres (CFA) pour diriger cette rencontre. Il s’agira de la première finale de Coupe de France de sa carrière. Il sera assisté de Messieurs Debart (Hauts de France) et Pacelli (Corse). Monsieur Miguelgorry (Nouvelle-Aquitaine) sera le quatrième arbitre tandis que Monsieur Turpin (Bourgogne Franche-Comté) et M. Léonard (Grand Est), seront respectivement arbitre-assistant vidéo et arbitre-assitant vidéo auxiliaire.