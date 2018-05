Pour sa première saison avec les Reds de Liverpool, Mohamed Salah impressionne la planète football. Mais pour Rudi Garcia qui l’a eu sous ses ordres à l’AS Roma (2015-2016), sa réussite est en somme toute logique au vu de ses qualités. Dans des propos relayés par L’Equipe, le tacticien de l’OM ne s’étonne pas que son ancien joueur casse la baraque et se remémore les premiers souvenirs qu’il a de l’attaquant Égyptien.

« J’avais vu ces matches et ce qui m’a plu, au- delà de sa vitesse, c’est sa capacité à être toujours en mouvement, à toujours solliciter le ballon. Bien sûr, il a aussi cette capacité à faire des appels dans le dos de la défense et à se servir de sa vitesse. Mais ce n’est pas qu’un soliste. J’aime son profil “dai e va”, comme on dit en Italie : il donne et il va, il utilise sa vitesse, mais pas seulement ballon au pied » , a-t-il déclaré.