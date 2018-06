La Coupe du monde 2018, c’est parti ! Après des années d’attente, la grande compétition internationale de football démarre dans quelques minutes avec le match d’ouverture entre la Russie et l’Arabie Saoudite (groupe A, match en direct sur Foot Mercato). La sélection russe ouvre donc le bal puisqu’elle accueille ce Mondial. Pour l’occasion, Stanislav Tchertchesov a mis en place une ligne défensive avec deux latéraux assez haut. L’éternel Akinfeïev est présent dans les cages. La charnière centrale est composée de Smolnikov, Ignachevitch et Kutepov. Dans le couloir droit, Mario Fernandes est titulaire alors que Zhirkov occupe l’autre côté.

Golovin, Zobnin et Gazinskiy composent l’entrejeu. Sur le plan offensif, Dzagoev se retrouve lui en soutien de Smolov, placé à la pointe de l’attaque. En ce qui concerne l’Arabie Saoudite, Juan Antonio Pizzi a opté pour une composition classique. Al Mayouf est titulaire dans les buts. Al Shahrani, Osama Hawsawi, Omar Hawsawi et Hawsawi ont été choisis en défense alors que juste devant eux sont titulaires Otayf et Al Faraj. Enfin, pour soutenir Al-Sahlawi seul en attaque, le trio Al Shehri-Al Jassam-Al Dawsari est présent dans l’entrejeu.

Le onze de la Russie : Akinfeev - Fernandes, Kutepov, Ignashevich, Zhirkov - Samedov, Gazinskiy, Zobnin, Dzagoev - Golovin - Smolov

La composition de l’Arabie Saoudite : Al-Mayouf - Alburayk, Os. Hawsawi, Om. Hawsawi, Al-Shahrani - Otayf, Al-Dawsari, Al-Faraj, Al-Jassam - Al-Shehri, Al-Sahlawi.